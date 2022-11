Getreide-Deal: Ukraine belädt 14 weitere Schiffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Rahmen des Getreide-Deals liefen am 7. November sieben weitere Schiffe ukrainische Häfen an, um 131.000 Tonnen Agrarprodukte zu laden. Dies teilte Infrastrukturminister Olexander Kubrakow am Dienstag, den 8. November, auf Twitter mit.

„Der Schiffsverkehr ist endlich freigegeben, und das ist eine großartige Nachricht für die Welt, die auf ukrainische Produkte wartet“, schrieb Kubrakow.

Er fügte hinzu, dass heute sieben weitere Schiffe in den Häfen ankommen, um 140 Tausend Tonnen Getreide zu laden.

Außerdem wurde heute bekannt, dass weitere 77 Schiffe auf die Erlaubnis warten, in ukrainische Häfen einzulaufen, und 15 beladene Trockenfrachtschiffe sich auf die Inspektion in türkischen Hoheitsgewässern vorbereiten…