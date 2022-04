Globale Investoren ziehen Gelder aus China ab - Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Globale Fonds und große Unternehmen haben ihre Investitionen in China aus Angst vor staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft und vor möglichen Sanktionen nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zurückgefahren. Dies berichtet Bloomberg am Montag, den 18. April.

Er weist darauf hin, dass Private-Equity-Fonds, die in China investieren, im ersten Quartal nur 1,4 Mrd. USD aufgenommen haben, den niedrigsten Wert seit 2018 im gleichen Zeitraum.

Globale Fonds begannen im März, sich aus China zurückzuziehen, und verkauften in den letzten zwei Monaten Aktien in Hongkong im Wert von mehr als 7 Mrd. USD sowie chinesische Staatsanleihen im Wert von 14 Mrd. USD und reduzierten ihre Kreditbestände.

Die britische Vermögensverwaltungsgesellschaft Artemis Investment Management erklärt, dass das Ausmaß und die Geschwindigkeit der gegen Russland verhängten Sanktionen ein Umdenken des Westens gegenüber China erzwungen haben. Die Einmischung Pekings in die Wirtschaft, wie bei Didi und Ant Group, hat ebenfalls Auswirkungen und bedroht die Rechte der Aktionäre. Auch die verschärfte Rhetorik Chinas gegenüber Hongkong hat Anlass zur Sorge gegeben.

Das Beispiel Russlands zeige, dass starke Handelsbeziehungen keine Garantie für diplomatische Sicherheit seien, so die Investmentfirma, und Russlands Krieg gegen die Ukraine erhöhe diese Risiken sehr stark.

„Die Märkte sind besorgt über Chinas Beziehungen zu Russland – das macht den Anlegern Angst, und die Risikoscheu ist seit Beginn der Invasion deutlich zu spüren“, so Stephen Innes, geschäftsführender Gesellschafter von SPI Asset Management. – Alle haben chinesische Anleihen verkauft, also sind wir froh, dass sie sie nicht gekauft haben“.

Gleichzeitig ist die Entscheidung, China zu verlassen, möglicherweise nicht einfach. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat einen Anleihemarkt von 21 Billionen Dollar und Börsen von 16,4 Billionen Dollar (einschließlich Hongkong)…