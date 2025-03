UZ gründet ein neues Unternehmen, zu dem auch Lokomotivdepots gehören werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„In diesem Jahr wird Ukrsalisnyzja die Lokomotivgesellschaft, zu der auch Lokomotivdepots gehören, in vollem Umfang in Betrieb nehmen“, sagte Ukrsalisnyzja CEO Olexander Pertsovsky auf Facebook.

„In diesem Jahr starten wir den vollen Betrieb der Lokomotivgesellschaft Ukrsalisnyzja. Unsere Lokomotivdepots werden Teil davon sein, es wird eine zentralisierte Koordination geben, eine Prozessoptimierung, eine zusätzliche Auslastung für starke Depots und eine verbesserte Versorgung“, sagte Pertsovsky nach einem Rundgang durch die Depots der Odessa Railways. Ihm zufolge ist das Schewtschenko-Depot in Smila eine Diesellokbasis für nicht elektrifizierte Gebiete. Das Unternehmen beherrscht die Produktion von Ersatzteilen, die früher aus Russland geliefert wurden. Gleichzeitig ist Znamenka ein potenzieller Stützpunkt für neue Zweisystemlokomotiven. „Das Depot ist fertig, die Spezialisten haben die Vorschulung abgeschlossen. Die Einrichtungen ermöglichen es uns, eine qualitativ hochwertige Basis für neue moderne Elektrolokomotiven zu schaffen“, fügte Pertsovsky hinzu:

„Ukrsalisnyzja hat beschlossen, bei der Beschaffung keine Anforderungen mehr an die Verwendung von Produkten durch die Bahn zu stellen und hat die Liste der Produktkategorien, die der Inspektionskontrolle unterliegen, erheblich eingeschränkt.