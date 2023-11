Ein Großbrand in der Region Winnyzja wird gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Winnyzja kam es am Samstagabend, den 25. November, zu einem Großbrand auf dem örtlichen Markt. Fünfzig Rettungskräfte sind an der Beseitigung des Feuers beteiligt, berichtet der staatliche Notdienst.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fläche des Feuers 800 Quadratmeter erreicht.

„In der Region Winnyzja in der Stadt Chmelnik geht die Liquidierung eines Großbrandes auf dem Territorium des überdachten Marktes weiter, der heute Abend gegen 20:30 Uhr ausgebrochen ist. Die Brandfläche beträgt 800 Quadratmeter“, heißt es in der Mitteilung.

Auf der Website beteiligt Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes in der Zusammensetzung von mehr als 50 Personen des Personals und 14 Einheiten von Spezialausrüstung.

„Die Einsatzkräfte tun alles, um die Flammen so schnell wie möglich einzugrenzen“, heißt es in der Abteilung.

Wir werden daran erinnern, dass vor ein paar Tagen in Kiew ein Feuer im Hydropark auf einer Fläche von 100 Quadratmetern gelöscht wurde.

Zuvor brannte im Solomensky Bezirk von Kiew eine einstöckige Gebäudetankstelle. Es gab keine Todesopfer.