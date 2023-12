Großbritannien behauptet, russische Hacker würden sich in politische Prozesse einmischen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die britische Regierung beschuldigt den russischen Föderalen Sicherheitsdienst, sich durch Cyberangriffe in politische Prozesse einzumischen. Dies berichtet die BBC.

Der stellvertretende Außenminister Leo Docherty sagte im Unterhaus, dass Sanktionen gegen zwei Personen aus der Hackergruppe Star Blizzard verhängt wurden. Bei einem von ihnen handelt es sich um einen diensthabenden FSB-Offizier, der unter der Kontrolle der FSB-Unterabteilung 18 des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes steht.

Das britische Außenministerium hat den russischen Botschafter Andrej Kelin vorgeladen.

Die Hacker griffen private E-Mails an, nachdem sie umfangreiche Nachforschungen angestellt und gefälschte Konten erstellt hatten, die sich als ihre Kontakte ausgaben.

Die Gruppe konzentrierte sich darauf, die Daten zu hacken, während andere sie über verschiedene Kanäle verbreiteten.

Die USA werden auch ihre Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Gruppe bekannt geben.

„Russland zielt darauf ab, die demokratischen Prozesse in Großbritannien zu stören. Diese Gruppe hat sich eine große Menge an Daten beschafft. Diese Informationen werden genutzt, um den Westen auf vielfältige Weise zu untergraben“, so westliche Beamte.

Wie wir bereits berichteten, haben russische Hacker der Gruppe Fancy Bear kürzlich sieben europäische Regierungen angegriffen. Bei der Gruppe handelt es sich um Fancy Bear, die mit dem russischen Geheimdienst verbunden ist. Es wird davon ausgegangen, dass sie an der Einmischung in die US-Wahlen 2016 beteiligt war.