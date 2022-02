Großbritannien wird der Ukraine Raketen zur Verfügung stellen, um Russland auf See zu konfrontieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Großbritannien wird der Ukraine Raketen für Schiffe liefern, die Russland im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer bekämpfen sollen. Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Wadym Prystajko, sagte dies in einem Interview mit NV Radio am Dienstag, den 8. Februar.

„Großbritannien ist auf der Suche nach Freunden, und die Ukraine passt prinzipiell in diese Rolle. Trotz der Probleme, die die Freundschaft mit unserem Staat mit sich bringt, nämlich vor allem die Konfrontation mit Russland, ist Großbritannien zu einem solchen Schritt bereit“, sagte Pristayko.

Er betonte, dass ein Beweis für die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine die Lieferung von Waffen sei. Prystayko fügte hinzu, dass bereits Militärabkommen im Wert von 2 Mrd. Dollar unterzeichnet worden seien. Die Vereinbarungen sehen die Durchführung von vier spezifischen Projekten vor. Eines davon ist der Bau von zwei Schiffen in Schottland, die für den Bedarf des ukrainischen Militärs umgebaut werden. Außerdem sollen die Schiffe zunächst auf britischen und dann auf ukrainischen Werften gebaut werden.

„Und es ist eine Raketenbewaffnung. Zum ersten Mal werden unsere Streitkräfte echte Waffen erhalten, Raketen, die es uns ermöglichen, Russland im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer etwas entgegenzusetzen“, fasste Pristayko zusammen…