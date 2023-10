Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat einen Raketenangriff auf die Invasoren im besetzten Dschankoj bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat einen Raketenangriff auf die russischen Streitkräfte in Dschankoj auf der vorübergehend besetzten Krim bestätigt. Dies berichtete der Vertreter der Hauptdirektion des Geheimdienstes Andrij Jussow, berichtet Channel 24.

„Am Samstagabend, den 7. Oktober, gab es einen Raketenangriff auf die Kräfte und Mittel der Streitkräfte Russlands im besetzten Dschankoj. Vorläufig unter den Eindringlingen – Verluste, aber alle Details werden noch geklärt und überprüft“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass am 7. Oktober in den sozialen Netzwerken der Krim über Explosionen in Dschankoj berichtet wurde.

