Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat einen erfolgreichen Angriff auf den Flugplatz der russischen Aggressoren in der Stadt Dschankoj auf der Krim durchgeführt. Dies erklärte ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums Andrij Jussow am Donnerstag, den 18. April, im Radiosender Donbass Realia.

„Es gibt bereits detailliertere Informationen über die Niederlagen. Heute werden sie offiziell bekannt gegeben. Ja, es gibt Abschussrampen von Raketen- und Luftabwehrkomplexen, es gibt zerstörte Radarsysteme, es gibt Informationen über die Niederlagen von Flugzeugen und Personal“, sagte er.

Jussow versicherte, dass alle Informationen zu einem späteren Zeitpunkt detaillierter bekannt gegeben werden.

„Dies ist eine ernste Ernte und eine erfolgreiche Operation der Streitkräfte der Ukraine“, betonte der Vertreter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste.

Wir erinnern daran, dass es in der Nacht zum 17. April auf der Krim starke Explosionen auf dem Militärflugplatz in Dschankoj gab. Dort ist das 39. Hubschrauberregiment der Raschisten stationiert.

Später gab es in den sozialen Netzwerken die Information, dass S-400 und S-300 Systeme in Dschankoj getroffen wurden. Es scheint, dass sie von ATACMS-Raketen zerstört wurden.