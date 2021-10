Hauptthemen des Ukraine-EU-Gipfels

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Ukraine-EU-Gipfel findet nächste Woche, am 12. Oktober, in Kiew statt. Die Ukraine wird durch Präsident Wladimir Selenskyj vertreten sein. Die EU wird durch den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vertreten sein, so die Website des Europäischen Rates am Freitag, den 8. Oktober.

„Das Gipfeltreffen wird das anhaltende Engagement für die Stärkung der politischen Assoziierung und wirtschaftlichen Integration der Ukraine mit der EU sowie die unerschütterliche Unterstützung der EU für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigen“, so Brüssel.

Es wird angegeben, dass sich der Gipfel auf sechs Hauptthemen konzentrieren wird:

Ergebnisse bei der Umsetzung des Assoziierungsabkommens mit der EU;

weitere Stärkung der wirtschaftlichen Integration in verschiedenen Bereichen, einschließlich Klima, Energie, Telekommunikation, Kommunikation, Luftfahrt, Bildung und Forschung;

diplomatische Bemühungen um die Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine;

weitere Stärkung der Zusammenarbeit bei der Abwehr hybrider Bedrohungen und der Bekämpfung von Desinformation;

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Folgen der Pandemie; xm

Zuvor hatte das Präsidialamt seine Erwartungen an den EU-Ukraine-Gipfel zum Ausdruck gebracht. Bankova erwartet insbesondere, dass am Ende des Gipfels eine Erklärung unterzeichnet wird, die die europäische Perspektive der Ukraine bestätigt.

Am 8. Oktober verabschiedete die Werchowna Rada einen Appell an das Europäische Parlament und die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten, die Aussicht auf eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU anzuerkennen. Eine verfassungsmäßige Mehrheit von 304 Abgeordneten stimmte für diese Erklärung.