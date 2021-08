Herabstufung mit Erhöhung. Wie sich die Lichttarife tatsächlich verändert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat einen neuen Stromtarif für Haushalte angekündigt, der um 24 Kopeken pro Kilowatt gesenkt worden ist. Aber nicht für jeden. Der größte Teil der Bevölkerung wird diesen Rückgang nicht spüren. Im Gegenteil, die Kosten für Strom werden steigen. Die Vesti untersuchte die Feinheiten der Strompreissenkung“.

Neue Mathe

Das Ministerkabinett hat den Stromtarif für Personen mit einem monatlichen Verbrauch von weniger als 250 kWh gesenkt. Ab 1. Oktober wird er 1,44 UAH/kWh betragen. Heute zahlen wir 1,68 UAH, unabhängig davon, wie viel Strom der Zähler berechnet, aber ab Oktober können wir bei einem Verbrauch von weniger als 250 kWh 24 Kopeken pro Kilowatt sparen. Wenn Sie zum Beispiel 150 kWh verbrauchen, zahlen Sie 216 UAH gegenüber den derzeitigen 252 UAH. Für 249 kWh werden 358 UAH und nicht wie bisher 418 UAH fällig.

Wenn Sie mehr als 250 kWh pro Monat verbrauchen, ändert sich der Tarif nicht – 1,68 UAH/kWh. Nach Angaben des Energieministeriums bezieht jedoch nur eine von fünf Familien mehr als 250 kWh aus ihrem Zähler. Und Präsidentensprecher Serhiy Nikiforov stellte klar, dass dies ein Anreiz zum Stromsparen ist.

Wie der Wirtschaftsexperte Viktor Skarshevskyy feststellt, sind die Einsparungen jedoch fragwürdig. Nach seinen Berechnungen zahlten die Ukrainer vor dem 31. Dezember 2020 (vor der Abschaffung des Vorzugstarifs für die ersten 100 kWh) 342 UAH pro Monat für 250 kWh: 90 kop/kWh vor 100 kWh + 1,68 UAH/kWh vor 150 kWh = 342 UAH pro Monat. Und ab dem 1. Oktober dieses Jahres, nach der angekündigten Senkung der Tarife, werden sie für 250 kWh 360 UAH/Monat zahlen: 1,44 UAH/kWh bis 250 kWh = 360 UAH/Monat. Das heißt, dass die monatlichen Stromkosten der Bevölkerung für die ersten 250 kWh nach der „Senkung“ um 18 UAH/Monat oder 5,3 % gegenüber 2020 steigen werden.

Es wird keine Vorteile geben

Die Entscheidung der Regierung ist im Allgemeinen überraschend. Erstens: Überall auf der Welt zahlen diejenigen, die mehr Strom verbrauchen, weniger. Zweitens haben sie die Verbraucher mit Elektroherden nicht berücksichtigt, die gezwungen sind, viel mehr Strom zu berechnen und die 250-kW-Grenze nicht einhalten können. Ganz zu schweigen von denjenigen, die eine elektrische Heizung haben. Drittens ist nicht ganz klar, wie der Tarif für diejenigen aussehen wird, die mehr als 250 kW haben. Für alles zu 1,68 UAH oder nur für das, was oben drauf steht.

Wie Oleg Popenko, Leiter der Union der Verbraucher von Versorgungsdienstleistungen, versichert, wird eine bestimmte Kategorie von Menschen weniger pro Monat zahlen. Allerdings sind es nicht 80 Prozent, wie die Behörden behaupten, sondern etwa die Hälfte, meint Popenko.

„Normalerweise werden 50 % der Ukrainer weniger für Strom bezahlen. Einerseits wurde die Messlatte höher gelegt, denn früher war der Verbrauch bis zu 100 kW mit 90 Kopeken begünstigt, und was darüber hinausging, wurde mit einem höheren Tarif bezahlt. Jetzt wurde der Schwellenwert auf 250 kW angehoben, was ein Vorteil ist. Für Haushalte mit Elektroherden ändert sich jedoch nichts – sie zahlen immer noch 1,68 UAH/kWh und werden dies auch weiterhin tun. Die alte Regelung wird es auch nicht sein: Bis 250 kW ist der Betrag derselbe, und was darüber hinausgeht, ist anders. Bei einer Leistung von mehr als 250 kW, selbst bei 1 Kilowatt, müssen Sie 1,68 Griwna bezahlen. Für Verbraucher mit Drehstromzählern wird sich höchstwahrscheinlich nichts ändern – der Tagestarif wird bei 1,68 Griwna/kWh bleiben, der Nachttarif wird halb so hoch sein. Tatsächlich werden nur diejenigen profitieren, die einen regelmäßigen Zähler haben und die Norm erfüllen“, so Popenko gegenüber Vesti.

Ist das alles nur vorübergehend?

Dies ist zwar ein großes Plus, aber Dmytro Marunych, Ko-Vorsitzender des Energiestrategiefonds, fügt hinzu, dass es sich um eine vorübergehende Lösung handelt.

„Die Tarife wurden auf Kosten der Mittel gesenkt, die für die Modernisierung der Netzanlagen angesammelt wurden, die sich heute in einem schlechten Zustand befinden. Alle diese Verteilungsanlagen müssen überholt oder ersetzt werden. Sie haben also den Tarif auf Kosten der Mittel für ihre Modernisierung gesenkt, man könnte sagen, sie haben sie weggenommen. Obwohl die Oblenergos es nicht eilig hatten, die alten Leitungen zu reparieren und zu ersetzen, haben sie das Geld gestohlen. Eigentlich hätte die NKREKU die Mittelverwendung kontrollieren müssen, denn noch heute liegen die normativen Verluste in den Netzen bei 11 %, während sie in Wirklichkeit höher sind. Früher oder später werden die Zölle also wieder steigen“, so Dmytro Marunych gegenüber Vesti.