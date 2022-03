Hundert Unternehmen sind bereits in die Westukraine verlagert worden - Minister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Rahmen eines Programms zur Verlagerung von Unternehmen wurden bereits fast hundert Unternehmen aus dem Kriegsgebiet in sichere Regionen verlagert. Die erste stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko sprach über die Umsetzung des Programms.

„Bis heute sind bereits 98 Unternehmen in die Westukraine verlagert worden. 375 Teilnehmer des Programms befinden sich in der Umsiedlungsphase. Im Allgemeinen hat das Wirtschaftsministerium 1164 Anträge von Unternehmern erhalten, von denen 1058 bereits bearbeitet wurden“, – teilte sie mit.

Der Minister erinnerte daran, dass alle Unternehmen, die sich aufgrund des Krieges in der Risikozone befinden, das Programm in Anspruch nehmen können. Alles, was sie tun müssen, ist, einen Antrag auszufüllen.

Die Behörden helfen den Unternehmen bei der Suche nach Räumlichkeiten für die Ansiedlung von Produktionsanlagen, bei der Verlagerung und Umsiedlung von Personal und bei der Auswahl von Mitarbeitern am neuen Standort. Die Regierung wird auch die Logistikkosten übernehmen, indem sie den Transport übernimmt.

„Die groß angelegte Verlagerung von Unternehmen in sichere Gebiete wird der Ukraine helfen, die Produktion und die Arbeitsplätze zu erhalten und den Bedarf der Armee und der Zivilbevölkerung an einer Reihe von Gütern und Dienstleistungen zu decken, die für den Sieg über den Feind erforderlich sind“, so Swyrjdenko.