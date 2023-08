Ihnat erläuterte, warum die Russische Föderation bei ihren Angriffen nur eine geringe Anzahl von Raketen einsetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die zweite Nacht in Folge beschießen die russischen Truppen mit einer geringen Anzahl von Raketen das Gebiet der Ukraine. Auf diese Weise hält der Feind unser Land und die Verteidigungskräfte allmählich methodisch in Spannung und zerstört die zivile Infrastruktur. Dies berichtete der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat, am 28. August im Rahmen des TV-Marathon.

„Sie (die Russen – Anm. d. Red.) haben ihre bestimmten Aufgaben, Ziele, Objekte, die sie zu treffen und zu zerstören versuchen. Diesmal im Gebiet Poltawa. Es ist eine zivile Einrichtung, und dorthin haben sie Raketen vom Schwarzen Meer aus geschickt“, sagte er.

Ihnat sagte, dass die russischen Truppen die Ukraine und die Verteidigungskräfte allmählich methodisch in Schach halten, indem sie die zivile Infrastruktur zerstören.

„Wir haben das bei Häfen in der Region Odessa und anderen Regionen gesehen. Getreide und andere Lebensmittel. Das ist das Gesicht Russlands, das hier mehr als eine Hungersnot verursacht hat. Jetzt setzt es diese Arbeit fort. Letztes Jahr war es der Energiesektor. Und jetzt ist es bereits der Lebensmittelsektor“, so der Sprecher.

Ihnat fügte hinzu, dass die Russische Föderation versuche, unsere Wirtschaft zu zerstören und damit den psychologischen Zustand der Ukrainer zu beeinträchtigen.

In der Nacht griffen russische Truppen das Territorium der Ukraine erneut mit Marschflugkörpern an. Zuerst wurde im Süden und dann fast im ganzen Land Luftalarm ausgerufen.

In der Region Poltawa wurde eine Industrieanlage zerstört, zwei Menschen wurden getötet, in Krywyj Rih wurden Privathäuser in Mitleidenschaft gezogen. Den Luftverteidigungskräften gelang es, vier russische Raketen abzuschießen.