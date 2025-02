Illegaler Handel mit Tabakerzeugnissen: BES beschlagnahmt Waren im Wert von fast 12 Millionen Hrywnja bei Verdächtigen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Behörde für wirtschaftliche Sicherheit hat eine Gruppe von Personen entlarvt, die illegal Tabakwaren mit gefälschten Verbrauchssteuermarken verkauften, berichtet der Pressedienst der BES. Die Ermittlungen ergaben, dass die illegal hergestellten verbrauchssteuerpflichtigen Waren in eigens angemieteten Lagerhäusern gelagert und in der gesamten Ukraine von Lieferdiensten sowie auf eigene Faust ausgeliefert wurden. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die BES-Detektive mehr als 121.000 Packungen gefälschter Tabakwaren und fast 11.000 E-Liquids. Ihr geschätzter Wert beläuft sich auf fast 12 Millionen Hrywnja. Die Voruntersuchung des Strafverfahrens läuft. Zur Erinnerung: Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Kiew deckten eine Gruppe von Personen auf, die die Produktion, den Groß- und Einzelhandel mit gefälschten Batterien unter dem Deckmantel einer bekannten internationalen Marke organisierten.