Indien verlegt seine Botschaft von Lwiw nach Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Indien hat beschlossen, seine Botschaft in der Ukraine wegen der anhaltenden russischen Aggression von Lemberg nach Polen zu verlegen, wie das indische Außenministerium in einer Erklärung mitteilte.

„Angesichts der sich rapide verschlechternden Sicherheitslage in der Ukraine, einschließlich der Angriffe in den westlichen Teilen des Landes, wurde beschlossen, die indische Botschaft vorübergehend nach Polen zu verlegen. Die Situation wird im Lichte der weiteren Entwicklungen bewertet werden“, heißt es in der Erklärung.

Die indischen Behörden beschlossen, die Botschaft am 1. März von Kiew nach Lwiw zu verlegen.

Anfang dieses Monats erklärte die ukrainische Regierung, sie habe bei der Evakuierung von rund 20 000 indischen Studenten aus Gebieten geholfen, die nach der Invasion von russischen Truppen angegriffen wurden, doch einige sitzen noch immer fest.

Westliche Medien berichteten außerdem, dass der indische Ministerpräsident Narendra Modi den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyjj aufgefordert habe…