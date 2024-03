Internationale Gerechtigkeit ist unvermeidlich - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag gegen zwei russische Kommandeure beweisen, dass die Gerechtigkeit für das Aggressorland Russland und die Kriegsverbrecher unausweichlich ist. Dies schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 5. März auf Twitter.

Das Staatsoberhaupt begrüßte die Entscheidung des ICC. Ihm zufolge sollte jeder russische Kommandeur, der Angriffe auf Zivilisten und Infrastruktur befiehlt, wissen, dass die Gerechtigkeit kommen wird und er zur Rechenschaft gezogen wird.

„Internationale Gerechtigkeit braucht Zeit, aber sie ist unvermeidlich. Wir arbeiten hart daran, dass kein russischer Gewalttäter, der für die Morde an ukrainischen Kindern, Frauen und Männern verantwortlich ist, ungestraft bleibt. Und keine noch so große Anzahl von Sternen auf ihren Epauletten, keine Bürotür wird sie vor der Verantwortung bewahren“, fasste der Präsident zusammen.

Erinnern Sie sich, am 5. März erließ das Gericht in Den Haag Haftbefehle gegen den Kommandeur der russischen Langstreckenluftfahrt Sergej Kobylasch und den Kommandeur der Schwarzmeerflotte Wiktor Sokolow. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, die während des massiven russischen Beschusses von Zivilisten und kritischer Infrastruktur in der Ukraine in den Jahren 2022 und 2023 begangen wurden.

Anschließend bezeichnete das Präsidialamt das Urteil des IStGH gegen die russischen Kommandeure als „tadellos“.