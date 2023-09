Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren haben in den vorübergehend besetzten Regionen der Ukraine so genannte „föderale Kommissariate“ eingerichtet und bereiten sich darauf vor, lokale Männer für den Krieg gegen die Ukraine einzuberufen. Darüber berichtet am Sonntag, den 24. September, das Zentrum des nationalen Widerstands.

Es wird festgestellt, dass die Russen Listen von Wehrpflichtigen aus den Bewohnern der TOT erstellen.

Gleichzeitig veröffentlichen Vertreter der Besatzungs-„Verwaltungen“ in ihren Propaganda-Informationsquellen regelmäßig Ankündigungen mit Aufforderungen an die lokale Bevölkerung im wehrpflichtigen Alter und an Personen, die zum Militärdienst verpflichtet sind, persönliche Daten und Kopien von Ausweispapieren mit anschließender Unterbringung zur „vorübergehenden Registrierung“ in „Militärkommissariaten“ zu liefern.

„Die Anwohner erhalten regelmäßig Vorladungen, in denen sie aufgefordert werden, bei der örtlichen ROA-Behörde zur militärischen Registrierung zu erscheinen“, berichtet das Zentrum für nationalen Widerstand.

Erinnern Sie sich, Forscher haben geschätzt, dass mobilisierte Russen im Krieg in der Ukraine im Durchschnitt vier bis fünf Monate nach Erhalt einer Vorladung sterben, und jeder fünfte – nicht einmal zwei Monate leben.

