Das ukrainische Außenministerium wird den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat anstreben - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Außenministerium beabsichtigt, morgen die Frage der Rechtmäßigkeit der Präsenz der Russischen Föderation im UN-Sicherheitsrat anzusprechen. Dies kündigte der Leiter der ukrainischen Diplomatie, Dmytro Kuleba, am Sonntag, 25. Dezember, in einem TV-Marathon an.

„Morgen werden wir offiziell eine solche Position einnehmen. Wir haben eine ganz einfache Frage: Hat Russland das Recht, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein? Wir haben eine überzeugende und begründete Antwort: Nein, das stimmt nicht“, sagte der Minister.

Er sagte auch, dass die Weltdiplomatie ihre Haltung gegenüber dem Aggressorstaat ändert und nun offener darüber diskutiert, was mit Russland nach seiner Niederlage in dem von ihm entfesselten Krieg geschehen wird.

„Diese Fragen werden noch nicht auf Pressekonferenzen und in öffentlichen Erklärungen von Staats- und Regierungschefs erörtert, aber die Menschen stellen sich bereits auf einer niedrigeren Ebene die Frage, was Russland werden soll, damit es keine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit darstellt“, sagte Kuleba.

Dmytro Kuleba ist überzeugt, dass die Ukraine von ihren Partnern letztendlich alle Waffen erhalten wird, die sie braucht…