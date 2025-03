Die Invasoren griffen Krywyj Rih mit "Schaheds" an: Geschäfte und Häuser wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 2. März griffen die russischen Invasoren Krywyj Rih mit Drohnen an. Nach vorläufigen Angaben ist die Stadt beschädigt worden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Serhij Lyssak, und den Kanal des Leiters des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Vilkul.

„Die Russen haben Krywyj Rih mit einer Drohne angegriffen. Vorläufig gibt es ein Opfer. In einem der Unternehmen wurde Schaden angerichtet. Die Fenster in den Häusern wurden eingeschlagen. Alle notwendigen Dienste sind vor Ort“, teilte die regionale Militärverwaltung in einer Erklärung mit.

Vilkul stellte klar, dass der Feind die Stadt mit Angriffsdrohnen vom Typ Schahed angegriffen hat. Er bestätigte auch, dass es Schäden an mehrstöckigen Gebäuden gab.

„Wir haben das Hauptquartier für die Hilfe der Menschen (Baumaterialien, Anträge auf materielle Unterstützung aus der Stadt) in der gleichen Schule eingerichtet, in der wir auch die letzten beiden Male waren, als es Raketenangriffe gab. Die Einheimischen werden das verstehen. Wir haben bisher ein Todesopfer zu beklagen. Er ist nicht schwer verletzt“, fügte er hinzu.

