Die Invasoren haben ein Porträt von Schewtschenko mit ihren Fäkalien beschmiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren haben eine Schule in einem Dorf in Kreschenivka, Region Cherson, verwüstet. Das entsprechende Foto und Video wurde von dem Historiker Aleksandr Babich aus Odessa auf Facebook veröffentlicht.

Der Historiker sagte, dass er derzeit mit anderen Spezialisten in den enteigneten Gebieten zusammenarbeitet, um die von den Invasoren begangenen Verbrechen zu dokumentieren. Ihm zufolge haben die Gegner eine der besten Schulen der Region in eine Müllhalde verwandelt, ein Porträt des Dichters Taras Schewtschenko mit Fäkalien beschmutzt und einen „Dehnungsstreifen“ angebracht.

„Die Arbeit in Kreschenivka hat begonnen. Die Schule… wir helfen bei der Beseitigung von Spuren von Verbrechen und sammeln alles, was wir für das Museum brauchen. Ich werde euch zeigen, was sie hinterlassen haben…“, schrieb er.

Einem lokalen Historiker zufolge aßen, schliefen und kackten die Eindringlinge in fast allen Räumlichkeiten.

„Überall Scheiße, überall laufen Mäuse herum…“, bemerkte Babich.

Ihm zufolge kackten die russischen Soldaten im Waschraum an der Toilette vorbei und stellten ein Porträt von Schewtschenko in der Nähe auf.

Russische Soldaten in Cherson verkleidet gefunden – soziale Medien.