Die Invasoren haben den Stadtteil Ship in Cherson beschossen

Russische Truppen haben das Stadtviertel Ship in Cherson beschossen, vier Zivilisten wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, am 24. September mit.

„Nach den geklärten Informationen ist inzwischen von vier verletzten Zivilisten die Rede. Als Folge des Beschusses von Cherson durch russische Truppen wurde also an einer Adresse eine Person verletzt, an einer anderen – gleich drei“, stellte er fest.

Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson begannen die Angreifer gegen 12:00 Uhr mit dem Artilleriebeschuss der Stadt.

Privathäuser, Wohnungen und ein Kindergarten wurden beschädigt.