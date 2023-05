Invasoren militarisieren die Insel Dzharylhach

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Eindringlinge haben etwa dreihundert Kämpfer und 15 von Einheimischen gestohlene Boote auf der Insel Dzharylhach im Gebiet Cherson stationiert. Dies geht aus einem abendlichen Bulletin des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

„Russische Besatzungstruppen haben die Insel Dzharylhach militarisiert, die sie am 19. Mai in der Nähe der Siedlung Lazurnoye mit dem vorübergehend eroberten Teil des Festlandes der Oblast Cherson verbunden haben. Insbesondere haben die Invasoren etwa 300 russische Soldaten und 15 Boote ausländischer Herkunft auf der Insel stationiert, die der örtlichen Bevölkerung gestohlen wurden“, heißt es in dem Bericht.