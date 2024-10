Ein Bewohner der Region Cherson ist auf einer russischen Mine explodiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die regionalen Behörden raten dringend davon ab, Wälder, Waldgürtel und Felder zu besuchen, die besetzt waren oder in denen Kämpfe stattgefunden haben.

Ein Mann explodierte auf einer russischen Mine in der Region Cherson. Er ist am Leben, hat aber Verletzungen und Prellungen erlitten. Darüber berichtete am Samstag, den 26. Oktober, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Auf dem Feld in der Nähe des Dorfes Sukhoy Prud auf dem Mini explodierte ein 52-jähriger Mann. Infolge der Explosion erlitt er Explosions- und Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Prellungen. Die Brigade „Notfall“ leistete dem Opfer vor Ort Hilfe“, heißt es in der Mitteilung.

Die regionale Führung rät dringend davon ab, Wälder, Waldgürtel und Felder zu besuchen, die besetzt sind oder auf denen Kämpfe stattgefunden haben, und im Falle des Fundes eines explosiven oder verdächtigen Objekts die 101 oder 102 anzurufen.