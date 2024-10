Die Russische Föderation hat ein Umspannwerk in der Region Sumy getroffen: Stromtechniker wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sechs Arbeiter erlitten Sprengstoffverletzungen. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Russische Truppen haben ein Umspannwerk in der Region Sumy angegriffen, wodurch sechs Arbeiter verletzt wurden. Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums am Freitag, den 4. Oktober mit.

In der Region Sumy wurde durch den Beschuss des Umspannwerks das Gebäude beschädigt, was zur Abschaltung von Umspannwerken, Haushaltskunden und einer der Energieanlagen führte. Die Stromversorgung wurde bereits wieder aufgenommen.

„Gleichzeitig wurden sechs Mitarbeiter durch Explosionen verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in dem Bericht.

Ein weiterer Energiearbeiter wurde in der Region Charkiw verletzt. Der Elektriker war bei der Arbeit auf eine Mine getreten – er erlitt eine Verletzung am unteren Glied. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Laufe des Tages kam es in den Regionen Donezk, Kirowohrad, Sumy, Charkiw, Cherson und Tschernihiw zu Stromausfällen aufgrund von Beschuss. In der Region Dnipropetrowsk wurde bei der Inspektion eines Umspannwerks eine nicht explodierte Granate gefunden. Sie wurde von Spezialisten beschlagnahmt.