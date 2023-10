Invasoren im Süden der Ukraine beginnen mit der Mobilisierung - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson, die vorübergehend von den Russen besetzt ist, haben die Invasoren damit begonnen, Vorladungen an die Einwohner zu verschicken. Darüber berichtet am Mittwoch, den 18. Oktober, der Pressedienst des Zentrums für Nationalen Widerstand.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten des Südens führt der Feind eine Mobilisierung der Einheimischen in den Reihen seiner Armee durch. So wurden in der Region Cherson Fälle registriert, in denen Vorladungen genau zur Mobilisierung zugestellt wurden, nachdem die Einheimischen zu den falschen Militärkommissionen kamen, um die Daten zu klären“, berichtet der Untergrund.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand weist darauf hin, dass alle Männer in der Region gezwungen sind, zu den gefälschten Militärkommissionen zu kommen, um die Daten zu klären.

Das Zentrum erinnerte daran, dass die Mobilisierung von Bewohnern der besetzten Gebiete eine grobe Verletzung des Völkerrechts darstellt und die Absicht zeigt, die Ukrainer zu vernichten.

Die russischen Behörden scheuen sich, die Massenmobilisierung offiziell anzukündigen, aus Angst vor Protesten.

Russland leidet unter einem Mangel an „handverlesenen“ Priestern in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine und hat beschlossen, ein spezielles Zentrum für die Ausbildung solchen Personals einzurichten.