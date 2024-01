Die Invasoren schlagen in der Region Cherson zu: ein Rentner stirbt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen beschossen ein Wohnhaus in dem Dorf Veletenskoye in der Gemeinde Bilozersk. Infolge des feindlichen Angriffs kam ein Mann ums Leben. Dies berichtete der Pressedienst der Militärverwaltung des Gebiets Cherson am Dienstag, den 30. Januar.

„In dieser Nacht haben die Angreifer ein Wohnhaus in der Gemeinde Veletenskoe Bilozerskoye in Brand gesteckt. Leider erlitt ein 65-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen. Seine Leiche wurde von Rettungskräften unter den Trümmern hervorgeholt“, heißt es in der Meldung.

Auch eine 51-jährige Frau erlitt Prellungen, Sprengungen und Schädel-Hirn-Verletzungen. Sie wurde noch vor Ort medizinisch versorgt.