Der IWF hat eine Mission gestartet, um der Ukraine eine Tranche von 1,1 Mrd. Dollar zur Verfügung zu stellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Seite und der IWF haben auch über die Einführung von Reformen und die Erfüllung von strukturellen Vorgaben gesprochen.

Der Internationale Währungsfonds beginnt eine Mission für die fünfte Revision des erweiterten Finanzierungsprogramms EFF, die es der Ukraine ermöglichen wird, im Herbst 2024 1,1 Mrd. $ zu erhalten. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Montag, den 2. September, in Telegram bekannt.

„Bei einem Gespräch mit dem Direktor der europäischen Abteilung des IWF Alfred Kammer wurde der Beginn der Mission besprochen. Er dankte Herrn Kammer und dem gesamten Fondsteam für die konsequente Arbeit an der vierten Programmüberprüfung, die in diesem Sommer stattfand“, so Schmyhal.

Sie hätten auch über die Einführung von Reformen und die Erfüllung der strukturellen Vorgaben gesprochen, sagte er.

„Sie haben Fortschritte in dieser Richtung festgestellt. Die Ukraine arbeitet systematisch mit ihren Partnern zusammen, um die makrofinanzielle Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere setzt sie erfolgreich das Programm der EU-Ukraine-Fazilität im Wert von 50 Milliarden Euro um“, betonte der Ministerpräsident.

Schmyhal sagte, dass sie sich während des Gesprächs mit Kammer auch auf die Frage der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte konzentrierten, „die zu einer bedeutenden Ressource zur Unterstützung der Ukraine werden sollten“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Leiter der IWF-Mission in der Ukraine, Gavin Gray, der Meinung ist, dass der Krieg in der Ukraine auch im nächsten Jahr weitergehen wird. In diesem Zusammenhang braucht die Ukraine mehr Geld zur Finanzierung des Haushalts als bisher angenommen.

Zuvor hatte der IWF ein aktualisiertes Memorandum mit der Ukraine veröffentlicht, von dessen Erfüllung die weitere Unterstützung für die Ukraine abhängen wird.