IWF gibt 880 Mio. $ Tranche für die Ukraine frei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Direktorium des Internationalen Währungsfonds hat am Donnerstag, den 21. März, die Zuteilung der vierten Tranche von rund 880 Millionen Dollar an die Ukraine im Rahmen des Programms der Erweiterten Fondsfazilität (EFF) genehmigt. Das Geld sollte innerhalb von zwei bis drei Tagen in der Ukraine eintreffen, so die Website des IWF.

Unter Berücksichtigung des neuen Pakets und der vorangegangenen Tranchen wird die Ukraine somit 5,4 Mrd. $ im Rahmen des Programms erhalten.

Der IWF stellte fest, dass die ukrainische Seite bis auf eine Ausnahme alle in der Revision festgelegten quantitativen Leistungskriterien und Benchmarks erfüllt hat.

Er betonte auch, dass die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2023 trotz des Kriegsrechts außerordentliche Widerstandsfähigkeit bewiesen hat, obwohl bestimmte kriegsbedingte Herausforderungen bestehen bleiben.

Wie der Leiter der IWF-Mission in der Ukraine, Gavin Gray, bei dem Briefing erklärte, wird die Ankunft der Mittel in der Ukraine innerhalb von 2-3 Tagen erwartet.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte seinerseits, dass dieses Geld die wichtigsten Haushaltsausgaben decken und zur Aufrechterhaltung der makrofinanziellen Stabilität beitragen wird.