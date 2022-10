Schmyhal sprach über die Arbeit der Finanzplattform "Ramstein"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf einer Konferenz in Berlin wurde ein entscheidender Beschluss zur Schaffung einer Finanzkoordinierungsplattform zur Unterstützung der Ukraine gefasst. Dies ist in der Tat die finanzielle Entsprechung von „Ramstein“ im Bereich der Sicherheit. Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte dies auf einer Regierungssitzung, wie Ukrinform am Freitag, den 28. Oktober, berichtete.

Ihm zufolge hat die Ukraine in dieser Woche ein starkes Signal für eine konsequente, kontinuierliche und effektive Unterstützung durch internationale Partner erhalten.

Die neue Plattform wird im Format von Treffen zwischen Vertretern der Ukraine, der EU, der G7-Länder und internationaler Finanzinstitutionen funktionieren. Die Finanzminister werden gemeinsam verschiedene Aspekte der Finanzhilfe für die Ukraine koordinieren und sich über die Finanzierungsquellen für kurz- und langfristige Wiederaufbaupläne, Versicherungen sowie die Beschlagnahme und Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte einigen.

„Es handelt sich um Mittel für den Wiederaufbau lebenswichtiger Infrastruktur für Millionen von Menschen. Dazu gehören Kraftwerke und Umspannwerke, Stromleitungen, Wärmeerzeugungsanlagen, Wasserleitungen, öffentliche Einrichtungen usw. Im Jahr 2023 benötigen wir 17 Milliarden Dollar für einen schnellen Wiederaufbau. Als Ergebnis der Konferenz gibt es Rahmenvereinbarungen über diese Fonds. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie die Ukraine so schnell wie möglich erreichen“, sagte Schmyhal.

Anfang dieser Woche forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Konferenz in Berlin die EU-Länder auf, einen finanziellen „Ramstein“ zu schaffen, um der Ukraine zu helfen.

Ein finanzieller „Ramstein“ für die Ukraine ist vergleichbar mit einem Marshallplan für Europa.