Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jugendliche haben einen elektrischen Zug in der Region Moskau der Russischen Föderation in Brand gesetzt. Der russische TG-Kanal Mash behauptet, dass die Jungs bereits gestanden haben, dass sie dies „im Auftrag des Sicherheitsdienstes der Ukraine für 100 Tausend Rubel in der Krypta getan haben“.

Es wird berichtet, dass drei Jungs im Alter von 16-18 Jahren festgenommen wurden, weil sie einen elektrischen Zug im Domodedovo-Depot in Brand gesetzt hatten.

Die Publikation behauptet: Die Ermittler fanden heraus, dass die jungen Männer angeblich vor sechs Monaten vom ukrainischen Sicherheitsdienst rekrutiert worden waren. Die Jungs gestanden angeblich, dass sie mehr als ein Dutzend ähnlicher Brandstiftungen und Sabotageversuche begangen hatten, gaben ihre Schuld zu und zeigten Reue.

Es wird angemerkt, dass der Älteste in der Gruppe der 18-jährige Jaroslaw war, der „Aufgaben von den Kuratoren erhielt“.

Es ist geplant, die Verhafteten in Gewahrsam zu nehmen.