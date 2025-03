Das Justizministerium hat eine neue Klage gegen den russischen Oligarchen Deripaska eingereicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Justizministerium hat eine zweite Klage gegen den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und das russische Staatsunternehmen RUSAL eingereicht, wie der Pressedienst des Ministeriums mitteilt. Das Justizministerium hat beim Obersten Anti-Korruptionsgerichtshof eine Klage eingereicht, um eine Sanktion zur Wiedererlangung von Vermögenswerten zu erwirken, die den vom Oligarchen Deripaska kontrollierten Strukturen gehören.

Das Justizministerium will mehr als 440.000 Tonnen Bauxit und 110.000 Tonnen Tonerde im Wert von mehr als 2 Milliarden Hrywnja zurückerhalten. Das Justizministerium wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine über die Entdeckung der Vermögenswerte informiert: Bauxit ist ein Rohstoff für die Produktion von Tonerde, die zur Herstellung von Aluminium verwendet wird. Es wird dann zur Herstellung von Raketen, Militärflugzeugen, Panzern und Munition verwendet. Wie der Sicherheitsdienst der Ukraine mitteilte, beschlagnahmte das Gericht eine große Menge an Industrieprodukten und Rohstoffen in der Tonerdefabrik Mykolajiw, die dem sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska gehörte. Es handelt sich um etwa 500.000 Tonnen Bauxit und Tonerde, die vor der umfassenden Invasion in der Ukraine produziert wurden. Sie wurden in den Lagerhallen einer Fabrik gelagert, die zuvor einem Russen gehörte. Der Gesamtwert der beschlagnahmten Vermögenswerte beläuft sich auf mehr als 2,11 Milliarden Hrywnja. Diese Produkte waren der Hauptbestandteil für die Aluminiumproduktion in Oleg Deripaskas russischen Rusal-Werken. Im Februar 2023 entschied das Oberste Anti-Korruptionsgericht, das Unternehmen im Rahmen der Sanktionen gegen Deripaska zu beschlagnahmen, und am 20. März 2024 wurde der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine zum alleinigen Gründer des Unternehmens.