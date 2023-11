Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unter Einsatz seines Lebens hat ein ukrainischer Kämpfer die Flagge des ukrainischen Fußballclubs Shakhtar gerettet. Der Vorfall ereignete sich bereits am 7. November, aber das StratCom Armed Forces of Ukraine meldete den Vorfall heute, am 23. November.

„Am 7. November arbeitete eine mobile Gruppe der StratCom Streitkräfte der Ukraine auf dem Territorium der Kokerei von Awdijiwka. Die Kämpfe in diesem Gebiet dauern an. Der Feind greift angesichts der zahlreichen Verluste ständig die Stellungen der Verteidiger der Ukraine an. Das Unternehmen, wie auch Awdijiwka selbst, wird täglich von der russischen Artillerie und Luftfahrt zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Oberfeldwebel Wiktor Zharuk arbeitete mit dem StratCom-Team der ukrainischen Streitkräfte zusammen, und er war es, der die Flagge des FC Shakhtar im zerstörten Verwaltungsgebäude des Betriebs in Awdijiwka entdeckte.

„Unter Einsatz seines Lebens hat ein Soldat der Streitkräfte der Ukraine eine echte Spezialoperation durchgeführt, um die Fahne des legendären ukrainischen Fußballclubs zu retten. Übrigens war es an diesem Tag, dem 7. November, als Shakhtar in Barcelona im Gruppenspiel der Champions League gewann“, schreibt StratCom.

Wir werden daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine über die „Tricks“ des Feindes in der Nähe von Awdijiwka berichtet haben. Die Russen geben vor, tot zu sein, oder bedecken sich mit den Leichen der zuvor eliminierten Sturmtruppen.