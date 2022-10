Das Kabinett hat den Haushalt 2023 für die zweite Lesung gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Regierung hat am Montag, 31. Oktober, den Haushaltsentwurf für die zweite Lesung im Parlament gebilligt. Dies teilte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak mit.

„Das Kabinett hat den Text des Haushalts 2023 in seiner endgültigen Fassung verabschiedet. Jetzt warten wir in der Rada“, schrieb der Abgeordnete in den sozialen Netzwerken.