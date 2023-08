Kadyrovtsy und Russen gerieten in Mariupol in eine Schießerei - Andriuschtschenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grund für den Konflikt war, dass die Besatzungskommandantur einen Tschetschenen anhielt, dessen Auto voller Waffen war und der kein Dokument hatte.

Im Gebiet „Kirow“ in Mariupol kam es am Samstag, den 19. August, zu einem Konflikt zwischen „Kadyrowzy“ und russischen Eindringlingen, der in eine Schießerei mündete. Dies wurde vom Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petr Andrjuschtschenko berichtet.

Ihm zufolge sammelte eine Gruppe von Autos mit „kadyrovtsy“ und Russen. Während des Showdowns waren Schüsse zu hören.

Dann wuchs die Zahl der Autos weiter auf etwa zwanzig Einheiten.

„Um den Konflikt einzudämmen, riefen die Russen eine Spezialeinheit herbei“, sagte Andrjuschtschenko.

Er stellte fest, dass der Konflikt bis 22.00 Uhr andauerte.

„Sowohl Achmat als auch die Russen kamen an. Schüsse ertönten, und zwei Krankenwagen brachten jemanden weg. Es gab Scharfschützen auf den Dächern, aber nach 22.00 Uhr einigten sie sich auf eine Art Vereinbarung und gingen auseinander. Leider ohne Massenbeschuss“, heißt es in der Mitteilung.

