Keine europäischen Truppen in der Ukraine in den nächsten Wochen, sagt Macron

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erklärt, dass in naher Zukunft keine europäischen Truppen in der Ukraine sein werden. Er glaubt, dass der Einsatz von Bodentruppen erst in der nächsten Phase, nach dem Waffenstillstand, möglich ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Le Figaro.

Der Publikation zufolge glaubt der französische Präsident nicht an die Vereinbarung zwischen den USA und Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine. Er ist überzeugt, dass der russische Diktator Wladimir Putin versuchen wird, die Ukraine zu demütigen, insbesondere durch eine Entmilitarisierung des Landes.

So sprach Macron auf dem Weg nach Großbritannien vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs über den französisch-britischen Friedensplan, der einen einmonatigen Waffenstillstand für die Ukraine vorsieht.

Er sagte weiter, dass europäische Soldaten erst in der nächsten Phase in der Ukraine eingesetzt werden würden.

„In den kommenden Wochen wird es keine europäischen Truppen auf ukrainischem Territorium geben… Die Frage ist, wie wir diese Zeit nutzen werden, um zu versuchen, einen akzeptablen Waffenstillstand zu erreichen, mit Verhandlungen, die mehrere Wochen dauern werden, und dann, nach der Unterzeichnung des Friedens, die Entsendung von Truppen“, sagte der französische Präsident.

Macron fügte hinzu, dass „wir den Frieden wollen“, aber „wir“ wollen ihn nicht um jeden Preis und ohne Garantien.