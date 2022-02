Kiew hat ein Format für Sicherheitsgespräche vorgeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das beste Format für Gespräche über Deeskalation und die Bildung neuer Sicherheitsgarantien ist ein Gipfeltreffen im Format der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats unter Beteiligung der Ukraine, Deutschlands und der Türkei. Dies sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei einem Briefing im Anschluss an eine Sitzung des EU-Außenministerrates in Brüssel, so das ukrainische Außenministerium.

„Über ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands. Die Ukraine begrüßt alle diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, die Entwicklung des Konflikts zu verhindern. Gleichzeitig sind wir der Meinung, dass ein Gipfeltreffen im Format der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sowie der Ukraine, Deutschlands und der Türkei das beste Format für Gespräche über Deeskalation und neue Sicherheitsgarantien ist“, so Kuleba.

Seiner Meinung nach ist dies das beste Format, um die aktuellen Ereignisse an der ukrainischen Grenze zu diskutieren.

„Die Sicherheit der Ukraine hat im Moment oberste Priorität. Wir nutzen jede noch so kleine diplomatische Möglichkeit, um dies zu gewährleisten“, sagte der Minister.

Kuleba reist von Brüssel nach Washington, um die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung der aggressiven Absichten Russlands gegenüber der Ukraine fortzusetzen…