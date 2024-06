Kiewer Internationales Institut für Soziologie: 60% der Bürger glauben, dass das Ziel des russischen Krieges die Vernichtung der Ukrainer ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie: Die Mehrheit der Ukrainer glaubt, dass Russland die ukrainische Nation zerstören (34%) oder einen physischen Völkermord an der Mehrheit der Bevölkerung begehen will. Russland will seine Militäraktionen nicht einstellen, sagen die Befragten.

Dies geht aus einer Pressemitteilung zu den Ergebnissen der KIIS-Umfrage hervor.

KIIS fragte die Befragten, was ihrer Meinung nach Russlands ultimatives Ziel für die Ukraine sei. Die Antworten lauteten wie folgt:

Völkermord und physische Zerstörung der Mehrheit der Ukrainer – 34%;

Zerstörung der ukrainischen Nation und der nationalen Identität, Zwangsassimilation der Ukrainer und ihre Umwandlung in Russen – 26 %;

Annexion aller ukrainischen Gebiete durch Russland mit einer gewissen kulturellen Autonomie – 6%;

Machtwechsel und Schaffung eines Marionettenstaates, der Russland in allem gehorcht – 12 %;

Beibehaltung der bereits besetzten Gebiete ohne Einmischung in größere Gebiete – 7%;

Ukraine ohne Eingriff in ihre Unabhängigkeit – 5%.

In allen Regionen glaubt die Mehrheit der Befragten (62 % im Westen und im Zentrum, 56 % im Süden und 49 % im Osten), dass Russland die ukrainische Nation vernichten oder einen physischen Völkermord begehen will. Ein Drittel der Bevölkerung in allen Regionen glaubt, dass Russland die Mehrheit der Bevölkerung physisch vernichten will. Die meisten Menschen in allen Regionen sind sich darüber im Klaren, dass Russland seine Handlungen nicht einstellen will.

Obwohl russischsprachige Ukrainer etwas seltener sagen, dass Russland die ukrainische Nation zerstören will, glauben 62 % von ihnen, dass Russland seine feindlichen Absichten fortsetzen will. Nur 7 % der russischsprachigen Ukrainer teilen das russische Narrativ der „Entnazifizierung“ und Entmilitarisierung.

Der Exekutivdirektor von KIIS, Anton Grushetsky, kommentierte die Ergebnisse der Sozialumfrage: „Vom Westen bis zum Osten verstehen die Ukrainer den existenziellen Charakter von Russlands Krieg gegen die Ukraine. (…) Diese Ergebnisse sollten unseren westlichen Freunden eine weitere eindeutige Erklärung liefern, warum die Ukrainer „keinen“ Frieden mit Russland wollen. Die Ukrainer wollen nicht „irgendeinen“ Frieden – die Ukrainer wollen einfach nur überleben. Deshalb brauchen wir einen Frieden, der garantiert, dass sich der Krieg nicht immer wieder wiederholt und immer mehr Gebiete erobert werden, bis von der Ukraine nichts mehr übrig bleibt.“

Methodik der Untersuchung

Die Umfrage wurde von KIIS vom 16. bis 22. Mai 2024 mittels computergestützter Telefoninterviews (CATI) auf der Grundlage einer Zufallsstichprobe von Mobiltelefonnummern durchgeführt. Befragt wurden 1.067 Personen ab 18 Jahren aus allen Regionen der Ukraine, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden.

Formal gesehen übersteigt der statistische Fehler einer solchen Stichprobe (mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 und unter Berücksichtigung des Designeffekts von 1,1) unter normalen Umständen nicht 3,4 % für Indikatoren nahe 50 % und 1,5 % für Indikatoren nahe 5 %. Im Zusammenhang mit dem Krieg kommt eine gewisse systematische Abweichung hinzu.

Eine Umfrage im Auftrag von Suspilne über den Krieg in der Ukraine

Anfang Mai wurden die Ergebnisse einer von Info Sapiens in Auftrag gegebenen Umfrage für die Sendung „New Countdown“ veröffentlicht. 46 % der Ukrainer sprachen sich für einen vollständigen und endgültigen Abbruch der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland aus. 27 % sind für ein Einfrieren der Beziehungen bis zum Wechsel der Macht oder des Staatssystems in der Russischen Föderation.

63 % der Ukrainer sind der Meinung, dass sich die Ukraine derzeit im Krieg um ihr Territorium befindet, während 62 % sagen, dass der Krieg für die Unabhängigkeit des Staates geführt wird. Gleichzeitig sagen 61 %, dass es bei den Kämpfen um die Zukunft für sie selbst und ihre Kinder geht, und 52 %, dass es um ihr Leben (Familie) geht.