Die Kohlevorräte in den Wärmekraftwerken haben fast 700.000 Tonnen erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Kohlevorräte der Ukraine in allen Wärmekraftwerken sind seit Anfang 2022 auf 680.000 Tonnen gestiegen. Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf Daten des Energieministeriums vom Mittwoch, 19. Januar.

„Im Zeitraum vom 31. Dezember 2021 bis zum 18. Januar 2022 stieg der Gesamtbestand an Kohle in den Lagern aller ukrainischen Wärmekraftwerke um 245 Tausend Tonnen – von 435 auf 680 Tausend Tonnen oder 56%“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Teil des Anstiegs der Kohlereserven auf einen Anstieg der Brennstoffreserven bei DTEK Energy zurückzuführen ist, der 81 % oder 223 Tausend Tonnen betrug.

Es ist erwähnenswert, dass die Kohlereserven in den Lagern der Wärmekraftwerke bereits im zweiten Monat zunehmen. Ende Dezember näherte sich die Menge der in den Lagern befindlichen Kohle allmählich dem erforderlichen Niveau an.

Die Ukraine hat ihre Kohlekäufe aus Russland auf 1,5 Mrd. $ erhöht.