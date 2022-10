Kraftstoff wird jährlich um 20 % teurer - Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kraftstoffpreis in der Ukraine ist in diesem Jahr um 66 % gestiegen und wird weiterhin um bis zu 20 % jährlich steigen. Dies geht aus dem Inflationsbericht der Nationalbank für Oktober hervor, der am Freitag, den 28. Oktober, veröffentlicht wurde.

„Der Preisanstieg bei den Energieträgern ist nach wie vor einer der Hauptfaktoren für den Anstieg der Kosten für energieintensive Güter. Dies wird durch den zunehmenden Einfluss des Faktors ‚Energiepreise‘ auf die Gestaltung künftiger Preise durch die Unternehmen bestätigt“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass teure Energieträger auch die Produktionskosten von Nichtnahrungsmitteln, insbesondere von Baumaterialien und Glaswaren, beeinflussen, was sich in der Folge direkt oder indirekt auf die Gesamtinflation auswirkt. Hohe Geschäftsrisiken und -kosten werden weiterhin wichtige Treiber für Preissteigerungen sein, die durch teure Energie im Winter noch verschärft werden.

„Die Verlagerungseffekte der hohen Kraftstoffpreise werden sich auch in Zukunft fortsetzen und insbesondere die Verteuerung von Transportleistungen vorprogrammieren. Dies wird die Gesamtinflation anheizen“, fügte die Nationalbank der Ukraine hinzu…