Kuleba erklärte, warum die Verhandlungen mit Russland nach Butscha und Kramatorsk fortgesetzt werden sollten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Außenminister Dmytro Kuleba erklärt, er sei bereit, mit den Russen zu verhandeln, wenn dadurch wenigstens ein Blutvergießen wie in Buka oder Kramatorsk verhindert werden könne.

„Es ist sehr schwierig, auch nur daran zu denken, sich mit Leuten an den Verhandlungstisch zu setzen, die all diese Gräueltaten und Kriegsverbrechen begehen oder rechtfertigen, die der Ukraine schrecklichen Schaden zugefügt haben. Aber wenn ich durch Verhandlungen mit den Russen wenigstens ein Blutvergießen wie in Buka oder Kramatorsk verhindern kann, muss ich die Gelegenheit ergreifen. Egal, wie ich mich fühle, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Menschenleben, ein Dorf oder eine Stadt vor der Zerstörung zu bewahren, werde ich diese Chance nutzen“, sagte Kuleba am Sonntag, 10. April, auf NBCnews.

Kuleba sagte auch, dass die Ukraine von ihrem Sieg überzeugt sei und sich keine Gedanken darüber mache, wie lange er dauern werde.

„Was auch immer Russland vorhat, wir haben unsere eigene Strategie, die auf der Gewissheit beruht, dass wir diesen Krieg gewinnen und unsere Gebiete befreien werden. Zeit ist wichtig, aber wir berücksichtigen nicht, wie lange es dauern wird“, sagte er…