Kuleba: Die Ukraine erhält mehr Waffen aus den USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird neue Lieferungen von Verteidigungswaffen aus den USA erhalten, sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag, den 20. Januar.

„Das zweite Ergebnis (des Besuchs von Anthony Blinken) ist, dass die USA bereit sind, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine weiter zu stärken. Wir sprechen nicht nur über das Verteidigungspaket im Wert von 60 Millionen Dollar, das wir im Dezember erhalten haben, sondern auch über zusätzliche Mengen an Verteidigungswaffen, einschließlich tödlicher Waffen. Defensiv, aber tödlich. Ich kann heute auch bestätigen, dass die Regierung Biden kürzlich 200 Millionen Dollar an zusätzlicher Sicherheitshilfe für die Ukraine genehmigt hat. Damit erhöht sich der Gesamtbetrag der US-Hilfe zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigung unseres Landes auf 650 Millionen Dollar für 2021, und das ist mehr als in jedem Jahr seit 2014“, sagte Kuleba.

Er sagte auch, dass die USA ein neues Paket von Sanktionen gegen Russland entwickelt haben. „Die USA haben ein Paket sehr schmerzhafter Sanktionen gegen Russland entwickelt, die einen verheerenden wirtschaftlichen Schlag versetzen können… Das Wesentliche ist, dass die Entscheidung in Washington bereits getroffen wurde“, sagte Kuleba.

„Die USA sind bereit, die ganze Macht ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Instrumente einzusetzen, um der russischen Wirtschaft den Sauerstoff abzuschneiden. Die Russische Föderation wird auch den Zugang zu einer Reihe von Technologien verlieren, die für ihre Entwicklung wichtig sind“, fügte er hinzu, nannte aber keine Einzelheiten.

Der Minister äußerte sich auch zur Situation im Zusammenhang mit dem drohenden Einmarsch Russlands in die Ukraine. Ihm zufolge schüchtert der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine, Europa, die USA und die ganze Welt ein.

„Aber auch er selbst weiß nicht, ob er die Schritte unternehmen wird, mit denen er uns einschüchtert. Wir Diplomaten nutzen auch die sozialen Medien, lesen die Nachrichten, aber wir können es uns nicht leisten, auf Kaffeesatz zu raten und uns von Medienberichten leiten zu lassen“, sagte Kuleba…