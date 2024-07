"Lasst die Ukraine zurückschlagen": In den Vereinigten Staaten fand eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukrainer statt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der US-Stadt Los Angeles marschierten mehrere hundert Menschen mit ukrainischen Flaggen und der Aufforderung an die US-Regierung, der Ukraine im Kampf zu helfen, durch das Stadtzentrum. Die Kundgebung wurde nach dem massiven Beschuss durch Russland am 8. Juli organisiert

In Los Angeles organisierten mehrere hundert Menschen eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine nach dem massiven Beschuss durch Russland am 8. Juli.

Dies berichteten ein Korrespondent von Suspilne und die Stiftung Stand With Ukraine.

Die Kundgebung im Zentrum von Los Angeles. Die Demonstranten wollten die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf die Verbrechen Russlands in der Ukraine und die Notwendigkeit amerikanischer Hilfe lenken.

„Die Organisatoren riefen die Menschen dazu auf, Kongressabgeordnete und Senatoren zu kontaktieren, um sie daran zu erinnern, wie wichtig die Unterstützung der USA auf legislativer Ebene ist“, berichtet ein Journalist für Suspilne.Der Marsch wurde von Autohupen begleitet, die Menschen liefen mit Fahnen und Plakaten mit der Aufschrift „Stoppt das russische Reich“, „Lasst die Ukraine zurückschlagen“, „Anti-Terror-Operation, rettet sofort die ukrainischen Kinder“, „Nein zu Verhandlungen mit russischen Terroristen“, usw.

In der Ankündigung erklärten die Organisatoren: „Die ganze Welt muss ihre ganze Kraft einsetzen, um diesen terroristischen Angriffen endlich ein Ende zu setzen.“

Stand With Ukraine wies auch darauf hin, dass Russland am Tag des Anschlags, dem 8. Juli, den Tag der Familie feierte.

Auf der Kundgebung wurden auch Spenden für die Ukraine gesammelt.