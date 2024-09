Leiter des staatlichen Zentrums für unbemannte Luftfahrzeuge des russischen Verteidigungsministeriums in Russland getötet - Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 27. September wurde der Kriegsverbrecher und Leiter des 924. staatlichen Zentrums für unbemannte Luftfahrzeuge des russischen Verteidigungsministeriums, Oberst Alexej Kolomeitsev, in der Region Moskau getötet

In der Nacht des 27. September wurde der Kriegsverbrecher und Leiter des 924. staatlichen Zentrums für unbemannte Luftfahrzeuge des russischen Verteidigungsministeriums, Oberst Alexej Kolomeitsev, in der Region Moskau getötet.

Dies wurde Suspilne von Quellen in den Sonderdiensten berichtet.

Den Quellen zufolge war die Beseitigung von Kolomeitsev das Ergebnis einer speziellen Operation der lokalen Widerstandsbewegung gegen das Kreml-Regime in Abstimmung mit dem Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kolomeitsev an der Ausbildung russischer Spezialisten im Umgang mit unbemannten Luftfahrzeugen beteiligt war, insbesondere an der Ausbildung von Bedienern und Wartungspersonal für Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed.

„Die Widerstandsbewegung weitet ihre Aktivitäten in ganz Russland und darüber hinaus aus, wie wir bereits gewarnt haben. Jeder russische Kriegsverbrecher, jede Person, die an der Aggression gegen die Ukraine beteiligt ist, ist unser Ziel, unabhängig von ihrer Position, ihrem Alter, ihrem Geschlecht oder ihrem Aufenthaltsort. Wir werden jeden vernichten, der das Blut von Ukrainern an seinen Händen hat, bis das russische Regime den Krieg beendet und für alle seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird“, sagte die Quelle.