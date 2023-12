Die Luftabwehr zerstörte in der Nacht 18 von 19 Shaheds

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 20. Dezember griffen die Russen die Ukraine mit Angriffsdrohnen vom Typ Shahed von der besetzten Krim aus an (Startgebiete – Chauda, Balaklava). Es wurden insgesamt 19 Shahed-Starts registriert, von denen 18 zerstört wurden. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Drohnen in den Regionen Odessa, Cherson, Dnipropetrowsk, Winnyzja, Chmelnyzkyj, Kiew, Tschernihiw und Kirowohrad zerstört wurden.

Außerdem hat die Russische Föderation in der Region Charkiw zwei Flugabwehrlenkraketen vom Typ S-300 SAM aus der Region Belgorod der Russischen Föderation abgeschossen.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht des 20. Dezember in Charkiw mindestens zwei Ankünfte in der Nähe von Wohngebäuden registriert wurden.