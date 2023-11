Luftabwehrkräfte schossen alle Drohnen der Russischen Föderation in der Nähe von Kiew ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Truppen der Russischen Föderation haben am Abend des 10. November in der Nähe von Kiew Shahed-Kamikaze-Drohnen abgeschossen. Die Luftabwehr hat alle feindlichen Ziele abgeschossen. Dies berichtet die KMVA.

Die Drohnen flogen aus südlicher Richtung. Sie wurden in den Außenbezirken von Kiew zerstört. Nach vorläufigen Angaben gab es in der Hauptstadt keine Verluste und Zerstörungen.

Wie die KMVA feststellte, testet der Feind damit mit hoher Wahrscheinlichkeit das System der Flugabwehr von Kiew. Die Einwohner werden dringend gebeten, die Signale des Luftalarms nicht zu ignorieren.

Wir erinnern daran, dass in einer Reihe von Regionen der Ukraine am Abend des Freitag, den 10. November, Luftalarm ausgerufen wurde. In den Luftstreitkräften der Streitkräfte der Ukraine wurde vor dem russischen Angriff durch Drohnen Shahed gewarnt.

Insbesondere wurde die Bewegung russischer Drohnen aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw, aus der Region Charkiw in Richtung der Region Poltawa sowie aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Region Odessa (Tschernomorsk) festgestellt.

Am Abend wurden zwei Treffer in der Nähe von Odessa verzeichnet. Drei Menschen wurden verwundet.