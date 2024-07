Luftangriff auf Kiew: Trümmer im Bezirk Darnytsia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Als Folge des Luftangriffs auf Kiew sind im Bezirk Darnytsia Trümmer gefallen und es wurde ein Brand gemeldet. Informationen über mögliche Schäden oder Verletzte werden derzeit geklärt.

Infolge eines Luftangriffs auf Kiew sind im Bezirk Darnytskyj Trümmer gefallen.

Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Serhij Popko.

Ihm zufolge begannen die zuständigen Dienste sofort mit der Arbeit am Ort des Geschehens, um die Situation zu beurteilen und die notwendige Hilfe zu leisten.

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko wurden keine Schäden durch die herabfallenden Trümmer im Kiewer Stadtteil Darnytskyj festgestellt.

Der Luftalarm wurde um 22.41 Uhr in Kiew ausgerufen. Innerhalb von 10 Minuten waren nach Angaben von Suspilne-Korrespondenten Explosionen in der Hauptstadt zu hören. Bürgermeister Klitschko sagte, dass die Luftabwehrkräfte in der Hauptstadt im Einsatz seien.