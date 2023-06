Die Luftverteidigungskräfte haben seit Anfang Juni 74% der feindlichen Raketen zerstört - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Den Luftverteidigungskräften ist es gelungen, seit Anfang Juni 74 % der von Russland abgeschossenen Marschflugkörper und 60 % der UAVs zu zerstören. Dies teilte Brigadegeneral Olexij Gromov, stellvertretender Leiter der Operativen Hauptdirektion des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, am Donnerstag, den 15. Juni, bei einem Briefing mit.

„Seit Anfang Juni haben die Luftverteidigungskräfte 74% der vom Feind eingesetzten Marschflugkörper und etwa 60% der eingesetzten Angriffsdrohnen zerstört“, sagte er.

Gromow erinnerte auch daran, dass die Luftverteidigungskräfte kürzlich den 300. russischen Mehrzweck-Angriffshubschrauber K-52 Alligator zerstört haben.

„Damit ist die Zahl der in der Ukraine zerstörten Hubschrauber etwa fünfmal höher als in den beiden Invasionskriegen in Itschkeria, wo die russischen Terroristen etwa 60 Angriffs- und Transporthubschrauber verloren haben“, so der General.

Der Generalstab teilte außerdem mit, dass das Militär bereits Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ MiG-29 einsetzt, die es in diesem Jahr von Polen und der Slowakei erhalten hat.