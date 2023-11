Luftverteidigungskräfte zerstörten 17 feindliche Ziele

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Donnerstag haben Einheiten der ukrainischen Luftverteidigungskräfte 17 feindliche Ziele zerstört, darunter 16 Shahed-Kamikaze-Drohnen und eine gelenkte Luftrakete. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 16. November mit.

„Die Raschisten griffen aus südöstlicher Richtung (Primorsko-Achtarsk – RF) mit 18 Angriffsdrohnen vom Typ Shahed an. In vielen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen, die Luftabwehr arbeitete. Als Ergebnis der Kampfhandlungen haben die Kräfte und Mittel der Luftwaffe 16 feindliche Drohnen zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Daran beteiligt waren Einheiten der mobilen Feuergruppen, der Kampfflugzeuge und der Flugabwehrraketen.

Außerdem wurde am Abend des 15. November in Poltavshchyna eine Ch-59-Lenkflugkörperrakete abgeschossen.

Ebenfalls gegen Mitternacht griff der Feind zivile Infrastrukturen in der Region Charkiw mit gelenkten Flugabwehrraketen vom Typ S-300 an. Dort vorläufig ohne Opfer und Verletzte.

Zuvor wurde von Explosionen im Gebiet Chmelnyzkyj bekannt. Die Behörden berichteten über die Arbeit der Luftabwehr.