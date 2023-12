Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Jurij Ihnat, ein Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, kommentierte den Bericht russischer Propagandisten, wonach die russische Armee bereits westliche F-16-Kampfflugzeuge in der Ukraine gesichtet und abgeschossen haben soll.

„Sie werden „dieses harte Jahr“ vielleicht mit mindestens zwei Staffeln beenden… In der Tat sind ihre Berichte erfreulich: In den Berichten ihres Generalstabs werden pro Tag 5 ukrainische Flugzeuge zerstört. Und es gibt Meme über F-16s im Allgemeinen, dass sie diese sogar schon in der Ukraine gefunden haben. Ich bekomme jeden Tag solche Fragen von meinen Kollegen: „Nun, sagen Sie mir wenigstens die inoffiziellen Berichte, gibt es welche? Die Leute wollen glauben, dass sie (F-16 Kampfflugzeuge) in der Ukraine sind. Nun, der Feind hat es geglaubt und der Feind ist dabei, sie zu zerstören“, bemerkte Ihnat in der Sendung des TV-Marathon.

Ihm zufolge haben die Partner ihre Bereitschaft erklärt, die amerikanischen Flugzeuge zu übergeben, und die Ukraine bereitet sich darauf vor, sie zu empfangen. Es werden nicht nur Piloten ausgebildet, sondern auch Ingenieure und die Infrastruktur.

