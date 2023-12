Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Abgeordnete Oleh Tsaryov hat sich zur Liquidierung des ehemaligen Abgeordneten und Verräters Illja Kywa durch die ukrainischen Sicherheitsdienste in der Region Moskau geäußert. Er äußerte die Befürchtung, dass sich solche Fälle fortsetzen werden und forderte Russland auf, „zurückzugeben“. Zarew veröffentlichte das entsprechende Video in seinem Telegram-Kanal.

Tsarev bat die Russen, sich nicht über den Tod von Kywa zu mokieren. Denn, wie sich herausstellte, wurde der Verräter Kywa nicht einmal in Russland geliebt. In der Russischen Föderation konnte man dem Kollaborateur nicht verzeihen, dass er eine Zeit lang im Rechten Sektor war und „russophobe Äußerungen“ machte.

„Viele stellten Beiträge ein, die an Kivas ‚russophobe Äußerungen‘ erinnerten. Wenn er so war, dann ist er nicht zu bemitleiden. Aber hier geht es nicht um Kywa. Was auch immer er war, Russland war für seine Sicherheit verantwortlich. Daher ist ein Schlag gegen Kywa ein Schlag gegen Russland, und ein Schlag gegen Russland sollte ernst genommen und ernsthaft beantwortet werden, und nicht schreiben, dass „er uns nicht leid tut“, sagte Tsarev.

Ihm zufolge wusste Kywa, dass er „gejagt“ wurde.

„Ich weiß, dass er wusste, dass er gejagt wurde. Aus diesem Grund zog er von Moskau in ein geschlossenes Dorf. Aber er hat sich nicht in Sicherheit gebracht. Kameras und Wachen haben nicht geholfen. Die ukrainischen Sicherheitsdienste arbeiten effektiv“, sagte der Mitarbeiter und fügte hinzu, dass es keinen sicheren Ort für die Feinde der Ukraine gibt.

Zarew sagte auch, dass er seine eigenen Sicherheitsvorkehrungen nach dem Attentat verschärft habe.