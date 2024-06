Das Main Intelligence Directorate hat den Abschuss von zwei russischen Su-57 bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ausmaß der Schäden an den Flugzeugen ist unterschiedlich. Es ist wahrscheinlich, dass eines von ihnen schneller repariert werden kann, so Andrij Jussow.

Die russischen Aggressoren haben einen weiteren schmerzhaften Schlag erlitten – gleich zwei Su-57-Mehrzweckflugzeuge wurden auf dem Flugplatz von Akhtubinsk getroffen. Dies sagte der Vertreter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums Andrij Jussow am Mittwoch, den 12. Juni in einer Fernsehansprache.

„Ja, nach der Bestätigung der Niederlage können wir jetzt sagen, dass eine Su-57 erhebliche Schäden hat, die andere hat leichtere Schäden. Sie kann wahrscheinlich in einem schnelleren Zeitrahmen wiederhergestellt werden“, sagte Jussow.

Zugleich erinnerte er daran, dass die Su-57 zum ersten Mal getroffen wurden. Sie sind „Supernova“-Kampfflugzeuge und der Stolz des Angreiferlandes.

Wir erinnern uns: Am 9. Juni verkündete die Hauptdirektion des Geheimdienstes die erste Niederlage von Su-57-Flugzeugen in Russland. Gleichzeitig gab der Geheimdienst nicht an, womit genau der Flugplatz in Akhtubinsk angegriffen wurde.

In sozialen Netzwerken wurde berichtet, dass die Su-57 nach einem Drohnenangriff ihre Kampffähigkeit verloren hat. Später erklärte das Hauptdirektorat des Geheimdienstes, dass zwei Su-57 getroffen worden sein könnten. Der Geheimdienst berichtete auch über die Reaktion von Wladimir Putin auf den Angriff.

Die Su-57 ist der modernste Kampfjet Russlands. Die Russen behaupten, es handele sich um ein Flugzeug der „fünften Generation“. Offenen Quellen zufolge verfügt Russland über nicht mehr als 10 solcher Flugzeuge. Die russischen Luftstreitkräfte haben das erste Serienflugzeug dieses Typs am 25. Dezember 2020 erhalten. Die Kosten für das Su-57-Programm wurden auf bis zu 10 Milliarden Dollar geschätzt.